Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Moskvada danışıqlardan sonra Kiyevə gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb. "Fidanın həmçinin bu həftənin sonunda Ukrayna rəsmiləri ilə görüşmək və İstanbulda danışıqlardan sonrakı vəziyyəti təhlil etmək üçün Kiyevə gedəcəyi gözlənilir", - məlumatda deyilir.

