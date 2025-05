​"Richmond Properties" Dubay Əmlak Sərgisini Bakıda keçirəcək

31 may və 1 iyun tarixlərində, saat 10:00-dan 20:00-a qədər Bakının ən prestijli məkanlarından biri olan "Four Seasons Hotel"də Azərbaycanın investorları ilə Dubayın daşınmaz əmlak bazarını bir araya gətirən xüsusi sərgi keçiriləcək.

Tədbir təşkilatçısı, Dubayın etibarlı əmlak şirkətlərindən biri olan "Richmond Properties"dir. Şirkət bu tədbirlə sadəcə satış məqsədi güdmür, əksinə uzunmüddətli və güclü əlaqələrin təməlinin qoyulmasını hədəfləyir.

İnvestisiyaya münasibətdə əsas yanaşma – Güvən və əməkdaşlıq

Qloballaşan kapital dövründə əmlak şirkətlərini fərqləndirən nədir? Sadiqlik, strateji baxış və ortaq məqsədlər.

Richmond Properties Bakıya sadəcə tanınmaq üçün yox, Azərbaycan investorları ilə Dubay arasında möhkəm əlaqələr yaratmaq üçün gəlir.

"Richmond Properties" şirkətinin təsisçisi və CEO-su Cem Əzizoğlu bildirir: "Bizim əsas məqsədimiz satış etmək deyil, investorlarımızı hər mərhələdə dəstəkləməkdir. Biz müqavilə imzalanana qədər yox, mülk təhvil verildikdən sonra da onların yanında oluruq. Biz sadəcə agentlər yox, strateji tərəfdaşlarıq."

Tədbirdə nə gözlənilir?

İki gün davam edəcək sərgidə Dubayın məşhur "Binghatti" və "Tiger" şirkətləri ilə yanaşı, "Richmond Properties"in peşəkar komandası investorlarla görüşlər keçirəcək və aşağıdakı imkanları təklif edəcək:

İştirakçılar sərgidə eksklüziv layihələr, ilkin satış imkanları, rahat ödəmə şərtləri, "Golden Visa" imkanı və Dubayın vergi güzəştləri barədə ətraflı məlumat əldə edəcəklər. Hər gün 500-dən çox ziyarətçinin qatılacağı sərgidə ən azı 100 yeni investisiya müqaviləsinin imzalanacağı gözlənilir.

Dubay: investorlar üçün ideal məkan

Dubay investorlar üçün sadəcə rahat həyat deyil, həm də ciddi gəlir əldə etmək üçün əlverişli şərait yaradır.

Niyə məhz Bakı?

"Richmond Properties"ə görə, Bakı beynəlxalq investisiya imkanlarını araşdıran investorların yeni mərkəzidir. Azərbaycanlı investorların profilinin Dubayın bazarı ilə ideal uyğunluq təşkil etdiyi qeyd edilir.

"Biz Bakıda investorlar üçün sadəcə seçim deyil, strategiya və şəffaf yanaşma təklif edirik", – deyə Cem Əzizoğlu əlavə edib.

Tədbir haqqında məlumat:

Richmond Properties Dubay Əmlak Sərgisi 31 may – 1 iyun | 10:00 – 20:00 Four Seasons Hotel, Bakı

Yerlər məhduddur. Qeydiyyat məsləhət görülür.

Əlaqə üçün:

