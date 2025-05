Çətin rəqibimiz qarşısında qələbə qazandıq - Elvin Əlizadə

"Azərbaycan millisinin kapitanı Elvin Əlizadə minifutbol üzrə dünya çempionatında 1/4 finala yüksəldikləri üçün xoşbəxt olduğunu bildirib".

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu bunu Rumıniya ilə oyundan sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O, qalib gəldikləri qarşılaşmanı şərh edib:

"Şükürlər olsun ki, çətin rəqibim qarşısında qələbə qazandıq. Düşünürəm ki, çempionatdakı ən çətin rəqibi mübarizədən kənarlaşdırdıq. Yarışın ən çətin növbəti komandası isə Serbiyadır. Növbəti mərhələdəki rəqibimiz İngiltərə olacaq. İnanırıq ki, onlara da qalib gələrək yarımfinala adlayacağıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.