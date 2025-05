"Real Madrid" klubunda mövsümün futbolçusu seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ada Kilian Mbappe layiq görülüb. Mbappe 2024/25 mövsümündə iştirak etdiyi 55 oyunda oyunda 42 qol və 4 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Onun "Real Madrid"lə müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir.

