Şabranda ölümlə nəticələnən qəza baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 1997-ci il təvəllüdlü Orxan Muradov hadisə nəticəsində ölüb, 1996-cı il təvəllüdlü Rəhim Kərimov xəsarət alıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

