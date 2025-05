Avtomobilə aksesuar yapışdıran sürücülər cərimələnir?

Bəzi sürücülər avtomobillərin arxa hissəsinə müxtəlif maraqlı oyuncaqlar və aksesuarlar yerləşdirirlər. Maraqlıdır, bununla bağlı cərimə nəzərdə tutulub?

Nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, qanunla avtomobillərə yazı və ya oyuncaq yapışdırmağın konkret qadağası yoxdur:

“Sadəcə olaraq, müxtəlif cizgi filmi və ya film personajlarının təsvir olunduğu oyuncaq və aksesuarlar insanlarda maraq doğurur və diqqət yayındırır. Ona görə tövsiyə olunur ki, istifadə edilməsin”.

E.Muradlı bu kimi halların təəssüf doğurduğunu qeyd edib:

“İnanmıram ki, başqa ölkələrdə bu cür şeylərə həvəslənsinlər. Bəzi sürücülər gileylənərək deyirlər ki, polis yalnız kasıb-kusuba sataşır, cərimələyir. Bir dənə də bahalı maşın göstərin ki, onun üstündə belə yazılar, oyuncaq və ya stikerlər olsun. Ancaq orta və aşağı səviyyədə avtomobillərdə əcaib yazılar yazırlar, oyuncaqlar yapışdırırlar və s. Mənasız tendensiyalar çox zaman ilk olaraq bizdə geniş yayılır, bir müddət gündəmdə qalır, sonra isə dəbdən düşür. Bu da artıq bir növ "xəstəlik" kimi yayılıb”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

