Krediti olanların nəzərinə - Faiz borcu üstələyə bilər

Bəzi hallarda kredit müqavilələrində nəzərdə tutulan faizlər zamanla elə səviyyəyə çatır ki, əsas borcdan da çox olur.

İqtisadçı Rəşad Həsənov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, yalnız əsas borcun çox az həcmdə qaldığı və uzun müddət ödənilmədiyi hallarda toplanan dəbbə pullarının artması nəticəsində faiz əsas borcla müqayisədə daha böyük məbləğə çata bilər:

“Bir sıra hallarda müqavilələrdə dəbbə pulunun hesablanmasına dair dövri məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Bu müddət bəzən altı ay, bəzən bir il olur və bir çox hallarda müqavilə şərtləri ilə müəyyən edilir. Ona görə də çox nadir hallarda əsas borcun faizdən az olur. Amma bu məsələ eyni zamanda bazarda mövcud olan faiz dərəcələrindən də asılı olaraq dəyişə bilər. Məsələn, Türkiyədə son dövrlərdə inflyasiya və devalvasiya risklərinin kəskin artması fonunda yüksək faiz siyasəti həyata keçirilir. Hazırda kreditlər üzrə faizlər 65 faiz ətrafında dəyişir, lakin müəyyən dövrlərdə bu göstərici 100 faizə qədər yüksəlib. Belə şərtlər daxilində faiz məbləğinin əsas borcu üstələməsi halları daha çox müşahidə oluna bilər. Azərbaycan iqtisadiyyatında da belə bir vəziyyət yarandığı təqdirdə bu mümkündür”.

R.Həsənov qeyd edib ki, xüsusilə yüksək faizli kreditlər, yəni bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən verilən kreditlərdə bu risk daha yüksək olur.

“Bu qurumların təklif etdiyi şərtlər çərçivəsində, əgər müəyyən bir gecikmə baş veribsə və bu gecikmə son aylarda da davam edərək uzunmüddətli xarakter alıbsa, əsas borcdan artıq faiz borcu yaranması halları mümkündür”, - deyə iqtisadçı əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

