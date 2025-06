Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) rəhbəri Rafael Qrossi Misirdə İran xarici işlər naziri Abbas Araqçi ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qrossi özünün sosial media hesabında paylaşım edib.

Görüşdə Misir Bədr Əbdülətti də iştirak edib.

“Misirin regional problemlərin sülh yolu ilə, diplomatik həll yollarının dəstəklənməsində konstruktiv roluna görə minnətdarıq”, - Qrossi qeyd edib.

