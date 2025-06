Bu ailələrə aylıq müavinət verilir - MƏBLƏĞ

1 yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə aylıq 100 manat müavinət verilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu müavinət yalnız ünvanlı sosial yardım alan ailələrin hər bir körpəsi üçün nəzərdə tutulur və uşağın bir yaşı tamam olan ayın sonunadək ödənilir.

Yardım vətəndaşın müraciəti olmadan avtomatik təyin olunur. Lakin sistemdə məlumat olmadıqda, şəxsiyyət vəsiqəsi və uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi ilə yaşayış yeri üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, “DOST” mərkəzinə və ya əlaqələndirmə mərkəzlərinə müraciət edilə bilər.

Qeyd edək ki, əgər şəxs müavinət almaq hüququna malik olduğu halda müraciət etməyibsə, bu zaman ona geriyə doğru ən çox 3 il müddətinə ödəniş edilə bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.