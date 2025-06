"Azərbaycanda qurduğumuz "Bayraktar Technology" şirkəti ilə ölkələrimizin tam müstəqilliyi üçün yüksək texnologiya inkişaf etdiririk".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin "Baykar" şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Selçuk Bayraktar sosial şəbəkə hesabında yazıb.

"Keçmişimiz də, gələcəyimiz də birdir", - o qeyd edib.

