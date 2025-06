Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının qrafikdən əvvəl ödənilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bu ayın pensiya ödənişi vaxtından əvvəl həyata keçirilib.

