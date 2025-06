Bu gün futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, final qarşılaşamasında "Araz-Naxçıvan" və PFL komandaları üz-üzə gələcək. “Olimpik Star"da təşkil olunacaq görüş saat 14:00-da başlayacaq.

Azərbaycan Kuboku

Final

5 iyun

14:00. "Araz-Naxçıvan" – PFL

Hakimlər: Knyaz Əmiraslanov, Rza Məmmədov, Anar Fərəcov.

Hakim-inspektor: Füzuli Nəcəfov.

“Olimpik Star”

