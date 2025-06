Alonsonun istədiyi ulduz bəlli oldu - Mbappenin yerində oynayacaq

“Real Madrid” klassik hücumçu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real”ın nəzərdən keçirdiyi futbolçular müəyyənləşib. İddialara görə, məşqçi Xabi Alonso 5 futbolçunun xidmətində maraqlıdır. Bildirilir ki, “Real”ın transfer siyahısında “Yuventus”dan Duşan Vlahoviç, “Osasuna”dan Ante Budimir, "Kristal Palas"dan Jean-Philippe Mateta, “Bayer Leverkuzen”dən Patrick Schick və “Ştutqart”dan Nik Voltemade kimi futbolçuların adı var.

Bildirilir ki, Alonso “Real”ı 4-3-3 sxemi ilə oynatmaq istəyir. Bu mövsüm “Real”ın mərkəz hücumçusu mövqeyində Kilian Mbappe oynayıb. Endrik isə ehtiyatda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.