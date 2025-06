"Qalatasaray" dünya ulduzunu transfer edir - Osimheni unutduracaq

Leroy Sane "Bavariya" ilə müqaviləni yeniləmək üçün apardığı danışıqlarda irəliləyişə nail ola bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" bundan istifadə etməyə çalışır. İddialara görə, Çempionlar Liqasında birbaşa iştirak edəcək "Qalatasaray" heyətini dünyaca məşhur ulduzlarla gücləndirmək üçün fəaliyyətini davam etdirir. “A Spor”un xəbərinə görə, "Qalatasaray" futbolçu ilə danışıqlar aparır. Sanenin "Qalatasaray"ın təklifini nəzərdən keçirdiyi iddia edilib. "Qalatasaray"ın ulduz futbolçuya illik 9 milyon avro civarında maaş təklif etdiyi bildirilib.

Saneyə imza haqqı ödənəcəyi və Çempionlar Liqası faktoruna görə futbolçunun "Qalatasaray"a transfer ola biləcəyi iddia edilir. Sane ilə "Fənərbaxça"nın da maraqlandığı iddia edilir.

