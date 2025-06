“Bitcoin”in qiyməti artdı

İyun ayının 7-də kriptovalyuta birjalarında "Bitcoin"in qiyməti 2%-ə yaxın artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyanın ən bahalı kriptovalyutası Bakı vaxtı ilə saat 09:40-də “CoinMarketCap” platformasında 1.97 % bahalaşaraq 104 891 ABŞ dolları təşkil edib.

Son bir gündə "Ethereum"un qiymətində isə artım müşahidə edilib. Sözügedən kriptovalyutanın dəyəri 1.35% artaraq 2489 ABŞ dollarına bərabər olub. İlk beşlikdə olan Tether 0.03%, XRP son sutkada 1.87%, BNB isə 1.74% bahalaşıb.

Qeyd edək ki, "Bitcoin"in ən yüksək qiyməti bu il mayın 22-də qeydə alınıb və qiyməti 110 min dolları ötüb.

