İtaliyanın “İnter” komandasının yeni baş məşqçisi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kristian Kivu ilə 30 iyun 2027-ci ilədək müqavilə imzalanıb.

O, 2025-ci ilin fevralında İtaliyanın "Parma" klubuna rəhbərlik edib. Onun rəhbərliyi altında komanda 16-cı yeri tutaraq növbəti mövsüm üçün İtaliya çempionatının yüksək divizionunda qeydiyyatını davam etdirməyi bacarıb. Rumıniyalı buna qədər “İnter”in müxtəlif yaş qruplarından ibarət komandalarında çalışıb.

