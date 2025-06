Bu il 12-ci sinfi bitirənlərin sayı açıqlandı

2024-2025-ci tədris ilində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinin IX siniflərini 46 min 406, XI siniflərini 33 min 517, XII siniflərini isə (əyani-qiyabi tam orta məktəb və qiyabi sinifləri) 138 nəfər bitirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BŞTİ məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, paytaxtdakı ümumi təhsil müəssisələri üzrə 38 min 206 nəfər I sinfi başa vurur.

Cari tədris ilində BŞTİ-nin tabeliyindəki ümumi təhsil məktəblərində 513 min 923 şagird təhsil alır.

BŞTİ-nin tabeliyindəki ümumi təhsil məktəblərində ümumilikdə 30 min 169 müəllim fəaliyyət göstərir.

2024-2025-ci tədris ilində paytaxt üzrə 287 ümumi təhsil məktəbində fəaliyyət göstərən 1 048 məktəbəhazırlıq qrupuna 22 min 781 uşaq cəlb olunub.

Qeyd edək ki, BŞTİ-nin tabeliyində 344 ümumi təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir.

