Vətən Müharibəsi Qəhrəmanlarına 2200 manat veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Prezidentinin bəzi fərmanlarında və Sərəncamında edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Fərmana əsasən, Azərbaycanın Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə 2200 (iki min iki yüz) manat veriləcək.

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş hər bir şəxs üçün 2000 (iki min) manat veriləcək.

