Əgər İranın ali lideri Əli Xamenei İsrailə raket hücumlarını davam etdirməyi əmr etsə, Tehran "yanacaq".

Metbuat.az TASS-a istinadən məlumatına görə, bu bəyanatla İsrail müdafiə naziri İsrael Katz müşavirədə çıxış edib.

"Əgər Xamenei İsrail arxasını raketlərlə vurmağa davam etsə, Tehran yanacaq", - deyə Katz bildirib.

