Türkiyənin Aksaray şəhərində iki hava şarı yerə çırpılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb.

