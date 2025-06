Bakıda poliklinika niyə bağlanıb? - RƏSMİ

Kliniki Tibbi Mərkəzin Poliklinikasının ətrafı hasarla bağlanıb.

Bəs poliklinika yenidən fəaliyyət göstərəcəkmi?

Kliniki Tibbi Mərkəzin mətbuat katibi Ruzbeh Məmməd Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, KTM-nin Terapevtik binası - Poliklinika (1-ci korpus) artıq bir neçə aydır ki, əsaslı təmirə bağlanıb:

“Həmin korpusda təmir işləri davam etdirilir. Təmir işlərinin yay aylarında yekunlaşacağı planlaşdırılır”.

Qeyd edilib ki, poliklinikada fəaliyyət göstərən şöbələr Kliniki Tibbi Mərkəzə tabeli modul tipli xəstəxanaya köçürülüb. Hazırda bütün terapevtik tibbi xidmətlər həmin modul tipli xəstəxanada aparılır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

