Çimərliyə gedənlərin nəzərinə

Bəzi çimərlik zonalarının dərinliyi təhlükə yaradır və bu da xüsusilə üzmə bacarığı zəif olan şəxslər üçün ciddi təhlükə yaradır.

Ekoloq Rövşən Abbasov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, dənizə gedənlər ictimai çimərliklərə üz tutsalar, daha yaxşı olar:

“İstirahət zamanı, çimərkən mütləq şəkildə təhlükəsizlik üçün ayrılmış zonalardan uzaqlaşmaq olmaz. Çünki ictimai çimərliklərdə belə xəttlər əvvəlcədən müəyyən edilir və qoyulur. İnsanlara da tövsiyə olunur ki, məhz həmin ərazilərdə çimsinlər və təhlükəsizlik xəttindən kənara çıxmasınlar. Belə hallarda sizə kömək edə biləcək insanların sayı daha çox olur və probleminiz baş verərsə, daha tez görünür. Həmçinin, xilasetmə xidmətlərinin olduğu sahələrdə çimmək daha məqsədəuyğundur”.

R,Abbasov qeyd edib ki, bəzi çimərliklərdə su çirkli olduğu üçün orada çimmək məqsədəuyğun deyil:

“Səhiyyə Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı birgə monitorinqlərin nəticələrinə əsasən, Hövsan, Türkan, Şıx, Sahil çimərlikləri ilə yanaşı, Xaçmaz rayonunun Niyazoba kəndi, Lənkəran rayonunun Aşağı Nüvədi qəsəbəsi və Sütəmurdov kəndi ərazisində yerləşən çimərliklərdə dəniz suyunun çirklənmə səviyyəsi yüksək qiymətləndirilib”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

