Sabah Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) Rəhbərlər Şurasının İran ətrafındakı vəziyyətlə bağlı təcili iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossi deyib.

Bundan əvvəl Tehran ABŞ-nin İranın Fordo, Natanz və İsfahandakı nüvə obyektlərinə endirdiyi zərbələrdən sonra Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) Rəhbərlər Şurasının təcili iclasını çağırıb.

