Milli Məclisin deputatı Sahib Alıyevin atası vəfat edib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı, tanınmış ictimai-siyasi xadim Sahib Alıyev ailə itkisi ilə üzləşib. Deputatın atası dünyasını dəyişib.

Məlumatı deputatın yaxın çevrəsi təsdiqləyib.

