Azərbaycanda son illər bir sıra nazirlərin vəzifəsində dəyişikliklər baş verib. Onlardan bəziləri başqa yüksək dövlət vəzifələrinə təyin olunub, bəziləri müxtəlif sahələrdə fəaliyyətini davam etdirib, digərləri isə dövlət idarəçiliyindən uzaqlaşıb. Uzun illər nazir postunda çalışmış tanınmış şəxslərin hazırda hansı fəaliyyətlə məşğul olması isə ictimaiyyət üçün maraq doğurur.
Metbuat.az xəbər verir ki, son illərdə vəzifəsini dəyişən nazirlər arasında hazırda Baş nazirin müavini, Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərən şəxslər də var. Bəzi sabiq nazirlər isə dövlət vəzifəsindən ayrıldıqdan sonra elmi-pedaqoji və digər sahələrdə fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
Muxtar Babayev
Muxtar Babayev 2018-ci ildən 2025-ci ilin fevralına qədər ekologiya və təbii sərvətlər naziri olub. O, 5 fevral 2025-ci ildə nazir vəzifəsindən azad edilib və həmin gün Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi təyin olunub.
Fotoda: Muxtar Babayev
Bununla da Muxtar Babayev dövlət idarəçiliyində fəaliyyətini yeni istiqamətdə davam etdirib. Onun hazırkı fəaliyyəti əsasən iqlim siyasəti və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlıdır.
Samir Şərifov
Samir Şərifov 2006-cı ildən 2025-ci ilin yanvarına qədər maliyyə naziri vəzifəsində çalışıb. O, 10 yanvar 2025-ci ildə bu vəzifədən azad edilərək Baş nazirin müavini təyin olunub.
Fotoda: Samir Şərifov
Nazirlər Kabinetinin rəsmi məlumatına əsasən, Samir Şərifov hazırda Baş nazirin müavinlərindən biridir. Beləliklə, uzun illər maliyyə sektoruna rəhbərlik edən sabiq nazir fəaliyyətini yüksək dövlət vəzifəsində davam etdirir.
Şahin Mustafayev
Şahin Mustafayev uzun illər iqtisadiyyat sahəsində rəhbər vəzifələrdə çalışıb. O, 2008-2019-cu illərdə iqtisadi inkişaf, iqtisadiyyat və sənaye, daha sonra isə iqtisadiyyat naziri olub.
Fotoda: Şahin Mustafayev
2019-cu ilin oktyabrında Baş nazirin müavini təyin edilən Şahin Mustafayev hazırda da bu vəzifəni tutur. Mustafayev nazir postundan ayrıldıqdan sonra da hökumətin rəhbərliyində fəaliyyətini davam etdirən şəxslərdən biridir.
Heydər Əsədov
Heydər Əsədov 2013-2018-ci illərdə kənd təsərrüfatı naziri olub. Nazir vəzifəsindən ayrıldıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının rektoru təyin edilib.
Fotoda: Heydər Əsədov
2 may 2024-cü ildə bu vəzifəyə gətirilən Əsədov həmin ilin sentyabrında rektor vəzifəsindən azad olunub. Açıq rəsmi məlumatlarda onun bundan sonrakı fəaliyyəti ilə bağlı yeni təyinat barədə məlumat yer almır.
Səlim Müslümov
Səlim Müslümov 2013-2018-ci illərdə əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri vəzifəsində çalışıb.
Fotoda: Səlim Müslümov
2026-cı ilin sentyabrında yayılan məlumata görə, keçmiş nazir Milli Aviasiya Akademiyasında iqtisadiyyat müəllimi kimi fəaliyyətə başlayıb. O, bundan əvvəl də həmin akademiyada çalışıb.
Uzun illər dövlət idarəçiliyində mühüm vəzifələr tutmuş Səlim Müslümov hazırda fəaliyyətini təhsil sahəsində davam etdirir.
Elmar Məmmədyarov
Elmar Məmmədyarov 2004-2020-ci illərdə Azərbaycanın xarici işlər naziri olub. O, bu postda 16 il çalışaraq Azərbaycanın ən uzun müddət xarici işlər naziri vəzifəsini tutan şəxslərdən biri kimi yadda qalıb.
Fotoda: Elmar Məmmədyarov
Məmmədyarov 2024-cü ildə verdiyi müsahibədə Şüvəlanda yaşadığını, idmanla məşğul olduğunu və kitabı üzərində işlədiyini bildirib. O, həmin vaxt dövlət vəzifəsində olmadığını və özünə yeni rəsmi təklif gəlmədiyini də deyib.
Beləliklə, sabiq nazirlərin vəzifədən sonrakı taleyi eyni istiqamətdə inkişaf etməyib. Onlardan bəziləri hökumətdə daha yüksək vəzifələrə yüksəlib, bəziləri dövlət idarəçiliyində başqa postlarda fəaliyyət göstərib, digərləri isə elm, təhsil və şəxsi layihələrə yönəlib.
Bu mənzərə onu göstərir ki, uzun illər dövlət idarəçiliyində mühüm postlar tutmuş şəxslərin siyasi və peşəkar karyerası nazir vəzifəsindən ayrıldıqdan sonra da müxtəlif formalarda davam edir.