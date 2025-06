Ardadan Alonsoya sərt mesaj - "Real"dan gedə bilər

"Real Madrid"in ulduzu Arda Güler diqqət çəkən açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun bu sözləri həm də təhdid kimi qəbul edilib. Arda “Real”dan ayrıla biləcəyini ifadə edib. O, "Xabi Alonso gələndən sonra mənimlə daim danışdığı üçün özümü daha vacib hiss edirəm. O, məni yarımmüdafiəçi kimi oynatmaq istəyir və bu mənim üçün daha yaxşıdır. Hal-hazırda ayrılmaq fikrində deyiləm, amma təbii ki, oynamasam, hər şeyi düşünəcəm. Hələlik bütün diqqətimi “Real Madrid”ə yönəltmişəm" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Arda Güler Klublararası Dünya Çempionatında “Əl Hilal”la oyunda ikinci hissədə oyuna daxil olaraq uğurlu oyun nümayiş etdirib. “Paşuca” ilə oyunda isə Arda əsas heyətdə oynayıb və 1 dəfə fərqlənib.

