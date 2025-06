İran məhsulları bahalaşacaq?

İranda son günlərdə gərginlik yaşanır. Bəs bu vəziyyət İrandan Azərbaycana idxal olunan məhsullara necə təsir edəcək? Gərginlik səbəbindən həmin məhsullar bahalaşa bilər?

Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Akif Nəsirli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, İrandan gələn meyvələrin bahalaşmasına iki faktor təsir edə bilər:

"Bu faktorlardan biri yüklərin sığortalanma qiymətlərinin bahalaşması ilə bağlıdır. İran müharibə şəraitində olan ölkədir. Belə şəraitdə yüklərin riskləri artır və bu da sığorta qiymətlərinin yüksəlməsinə səbəb olur. Digər tərəfdən, əgər müharibə geniş miqyas alarsa, bu, ixracata əngəl yarada bilər. Nəticədə İrandan məhsul axını azalacaq ki, bu da qiymətlərin bahalaşmasına gətirib çıxara bilər".

İqtisadçının sözlərinə görə, artıq birinci faktor, yəni sığorta xərclərinin artması öz təsirini göstərir. Lakin ikinci faktor, yəni müharibənin genişlənməsi hələ tam baş verməyib:

"Bu gün Trampın verdiyi bəyanatdan belə görünür ki, yaxın vaxtlarda müharibə dayana bilər, razılaşma əldə olunacaq və tərəflər yenidən danışıqlar masasına əyləşəcəklər. Bu halda, müharibənin genişlənmə riski yaranmayacaq və İrandan idxal əvvəlki qaydada davam edəcək. Beləliklə, yalnız sığorta riski qalır. Müharibə dayandıqdan sonra bu risk də aradan qalxacaq və sığorta qiymətləri əvvəlki səviyyəyə enəcək. Bu isə o deməkdir ki, qiymət artımı qısa müddətli olacaq. Müharibə tezliklə dayansa, qiymət fərqini hiss etməyə də bilərik".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.