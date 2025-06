Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emreli Almaniya təmsilçisi "Kayzerslautern"a transfer olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 27 yaşlı forvard II Bundesliqa klubunda 10 nömrəli formanı geyinəcək.

Mahir yeni komandası ilə 3 illik sözləşmə imzalayıb.

Qeyd edək ki, Mahir Emreli ötən mövsümü Almaniyanın digər klubu "Nürnberq"in heyətində keçirib.

