Londonun ICE birjasında "Brent” markalı neftin fyuçerslərinin qiyməti 1.07% artaraq 67.886 dollar/barel olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında WTI markalı neftin 1 bareli 1.21 % artaraq 65.148 dollar təşkil edib.

