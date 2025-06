Gecə saatlarında Rusiyanın bölgələri üzərində Ukraynaya məxsus 18 PUA məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Pilotsuz təyyarələr Rostov, Krım (Ukraynanın işğal edilmiş bölgəsi – red.), Krasnodar və Bryansk vilayətləri, eləcə də Qara dəniz üzərində vurulub

