Comex” birjasında qızıl fyuçerslərinin qiyməti troya unsiyası üçün 3 330 dollardan aşağı düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nyu-York əmtəə birjasında qızılın qiyməti 1,1 % ucuzlaşaraq, 1 troya unsiyası üçün 3 329,9 dollar təşkil edib.

