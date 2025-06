“Qarabağ” futbol klubunun işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə səfərə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda üzvləri Şuşa, Xankəndi, Ağdam və Füzulidə yerli sakinlərlə görüşəcək.

