Alim Qasımov tənqidlərə cavab verdi

"Bu qədər muğam oxumuşam, onun haqqında danışmırlar. Amma ağlıma gələn iki kəlmə sözü dediyimə görə qarğış edirlər, söyüş söyürlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baku TV-yə açıqlamasında Xalq artisti Alim Qasımov dəvət aldığı toy məclisində rep deməsindən sonra onu tənqid edənlərə cavabında deyib.

Heç vaxt peşman olmadığını söyləyən xanəndə sözlərinə əlavə edib:

"Təbim gələndə deyirəm. Kiminsə xoşuna gəlib-gəlməyəcəyini fikirləşmirəm. Gələcəkdə rep və muğam sintezli layihəm də olacaq".

