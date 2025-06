“Pera” serialında rol alacaq bir neçə simanın kimliyi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ekran işində Murat Ünalmış, Erkan Petekkaya rol alacaq. Onlar "Ertuğrul Çetinaslan", "Teoman" obrazına həyat verəcəklər.

Qeyd edək ki, Murat son olaraq "Gülcemal", Erkan isə "Teşkilat"da çəkilib.

