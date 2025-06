"Moskva Kiyevlə yeni danışıqlar raunduna hazırdır və danışıqların yeri və vaxtının razılaşdırılması qalıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Minskdə keçirilən Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ) sammitinin yekunlarına dair çıxışında deyib

Putin danışıqların İstanbulda keçirilə biləcəyini deyib və vasitəçiliyinə görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkürünü ifadə edib.

