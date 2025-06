Respublikaçı senator Lindsey Graham deyib ki, Tramp Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları dəstəkləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, ABC News telekanalına müsahibəsində deyib.

Senator Trampın Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarla bağlı qanun layihəsi ilə bağlı mövqeyini şərh edərkən deyib:

“Dünən qolf oynayan zaman prezident mənə ilk dəfə idi ki, irəli getməyin vaxtıdır”.

Qrem əmindir ki, Tramp sənədi amerikalı qanunvericilər tərəfindən qəbul edilərsə, imzalayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.