Neft sənayesi Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixində mühüm rol oynayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabarrov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Bu zəngin irsin qorunması və ölkəmizin enerji imkanlarının genişləndirilməsində neftçilərimizin peşəkarlığı və fədakarlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır", - o qabardıb.
M. Cabbarov Azərbaycanın neftçilərini peşə bayramı münasibətilə təbrik edib:
"Bütün neftçilərimizi peşə bayramı münasibətilə təbrik edir, möhkəm cansağlığı və yeni uğurlar arzulayırıq".
Xatırladaq ki, 32 il öncə - 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində Azərbaycanın gələcəyini müəyyənləşdirən, ölkəni dünya enerji xəritəsində aparıcı oyunçulardan birinə çevirən "Əsrin müqaviləsi" imzalanıb. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 16 avqust tarixli Sərəncamına əsasən, müqavilənin imzalandığı tarix - 20 sentyabr Azərbaycanda Neftçilər Günü kimi qeyd olunur.