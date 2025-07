Suyu təmiz olan çimərliklərin ADLARI

Yay aylarının gəlməsi ilə birlikdə istirahət mövsümü də başlayıb. Hava temperaturunun artmasıyla insanlar istirahət üçün çimərliklərə axışmağa başlayıblar. Lakin son illərdə çimərliklərin su təmizliyi, təhlükəsizlik və gigiyena baxımından vəziyyəti daha çox diqqət mərkəzindədir. Xüsusilə təmiz suyu olan çimərliklər, həm sağlamlıq, həm də ekoloji cəhətdən ön plana çıxır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Abşeron yarımadasında bir neçə çimərlik sahəsi suyun keyfiyyəti və gigiyenik göstəricilər baxımından digərlərinə nisbətən daha üstün vəziyyətdədir.

Şıx çimərliyi, Bilgəh, Mərdəkan və Nardaran sahillərində suyun tərkibi nisbətən təmiz və duzluluq səviyyəsi normal çərçivədədir. Ənənəvi olaraq insanların tez-tez üz tutduğu bu çimərliklərdə suyun mikrobioloji analizləri müsbət nəticələr verir. Yerli bələdiyyələr və sahibkarlar tərəfindən sahil təmizliyi işlərinə daha çox diqqət ayrıldığı üçün bu ərazilər ailəli turistlər üçün də tövsiyə edilir.

Dünyada çimərliklərin təmizliyini göstərən ən məşhur beynəlxalq göstəricilərdən biri "Blue Flag" (Mavi Bayraq) sertifikatıdır. Bu status yalnız suyu təmiz, ətrafı baxımlı və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz çimərliklərə verilir.

Türkiyədə Antalya, Muğla (Bodrum, Marmaris) və İzmir sahilləri, habelə Yunanıstanda Santorini, Halkidiki, İspaniyada Kosta Brava və Portuqaliyada Algarve bölgəsindəki bir çox çimərlik bu sertifikata sahibdir.

