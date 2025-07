Nişanlısından Cümşüd barədə təsirli sözlər - FOTO

Bir neçə gün əvvəl Bakıda faciəvi şəkildə həlak olan Cümşüd Cümşüdlünün məzarını sevgilisi ziyarət edib.

Metbuat.az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı gəncin sevgilisi onun məzarı üstünə məktub qoyub.

Məlumata görə, yaxın müddətdə cütlüyün toyu olmalı imiş.

Cümşüdün nişanlısı son məktubunda bu sözləri yazıb:

"Mənə aldığın gülləri sənə belə qaytarmaq istəməzdim. Mənim ağıllı, tərbiyəli, gözəl qəlblim. Nakam qalan həyatına qurban olum. Səni hər zaman qəlbimdə, xatirələrimdə gözəl yaşadacam. Bunu deyəcəyimə inanmazdım, məkanın cənnət olsun, əzizim…”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.