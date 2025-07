İşğaldan azad olunmuş 8 şəhərin baş planı hazırlanıb

"Azərbaycan hökuməti işğaldan azad olunmuş 8 şəhərin baş planını hazırlayıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Aparat rəhbərinin müavini Gülşən Rzayeva Laçında ECO Qadınlar Forumu çərçivəsində keçirilən "Şəhərsalmanın İnkişafında Qadınların rolu" adlı panel sessiyada deyib.

G.Rzayeva bildirib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilər də daxil olmaqla şəhərlərin inklüzivliyinin yüksək olmasına səy göstərilir: "İctimai yerlərdə yaşıl mühitin yaradılması da vacibdir. Azərbaycan hökuməti işğaldan azad olmuş 8 şəhərin baş planını hazırlayıb. İnklüzivlik vacib meyar kimi götürülüb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.