Aşurada qanvermə aksiyası təşkil olunacaq məscidlər - SİYAHI

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) iyunun 5-i Aşura günü qanvermə aksiyasının keçiriləcəyi məkanların siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahı QMİ-nin rəsmi veb səhifəsində (www.qafqazislam.com) yerləşdirilib.

Həmin məkanlar aşağıdakılardır:

Bakı şəhəri üzrə:

1. Yasamal rayonu "Təzə Pir" məscidi

2. Nəsimi rayonu "Əjdərbəy" məscidi

3. Səbail rayonu "Bibiheybət" məscid ziyaratgahı

4. Xəzər rayonu "Mir Mövsüm Ağa" ziyarətgah kompleksi

5. Nizami rayonu "Sahib-Əz-Zaman" məscidi

6. Nizami rayonu Keşlə qəsəbəsi "Şah Abbas" məscidi

7. Suraxanı rayonu "Qaraçuxur" məscidi

8. Binəqədi rayonu "İmam Əli" məscidi

9. Sabunçu r-n, Bakıxanov qəsəbə "İmam Rza" məscidi

Regionlar üzrə:

10. Şuşa şəhər "Yuxarı Gövhər ağa" məscidi

11. Ağdam şəhər "Cümə" məscidi

12. Gəncə şəhər "İmamzadə" məscid ziyarətgah kompleksi

13. Lənkəran şəhəri, Mərkəzi Qan Bankının bölməsi

14. Mingəçevir şəhər "Heydər" məscidi

15. Sumqayıt şəhər "Cümə" məscidi

16. Şəki şəhər "İmam Əli" məscidi

17. Şirvan şəhər məscidi

18. Bərdə şəhər "İmamzadə" məscid ziyarətgahı

19. Quba şəhəri, Mərkəzi Qan Bankının bölməsi

20. Masallı şəhər "Cümə" məscidi

21. Masallı r-n, Boradigah qəsəbə xəstəxanası

22. Göyçay şəhər "Əbülfəzlil Abbas" məscidi

23. Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

24. Salyan şəhər Mərkəzi "Hacı Tağı" məscidi

Naxçıvan Muxtar Respublikası:

25. Naxçıvan şəhər “Heydər” məscidi

26. Naxçıvan şəhər “Sarvanlar” məscidi

27. Naxçıvan şəhər “Pirqəmiş” məscidi

28. Babək rayon Mərkəzi Xəstəxanası

29. Babək rayon Qahab kənd tibb məntəqəsi

30. Babək rayon Cəhri kənd tibb məntəqəsi

31. Babək rayon Nehrəm kənd tibb məntəqəsi

32. Ordubad rayon Mərkəzi Xəstəxanası

33. Culfa rayon Mərkəzi Xəstəxanası

34. Culfa rayon Bənəniyar kənd tibb məntəqəsi

35. Şahbuz rayon Mərkəzi Xəstəxanası

36. Sədərək rayon Mərkəzi Xəstəxanası

37. Kəngərli rayon Mərkəzi Xəstəxanası

38. Şərur rayon Mərkəzi Xəstəxanası

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.