Cəmiyyət Azərbaycan polisinə inanır - Şəmsəddin Əliyev

“Əgər ölkədə sabitlik mövcuddursa, vətəndaşların, əcnəbi vətəndaşların, eləcə də diplomatik korpusların, yəni akkreditasiyadan keçmiş beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin təhlükəsizliyi təmin olunursa, bu, Azərbaycan dövlətinin və xalqının başucalığıdır. Eyni zamanda bu, dövlətin təhlükəsizlik sahəsində formalaşdırdığı siyasətin uğurla həyata keçirilməsinin canlı təzahürüdür”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında “Polisə Dəstək” İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsəddin Əliyev 2 iyul - Polis günü ilə bağlı danışarkən deyib.

O bildirib ki, bu gün cəmiyyətdə məmnunluq var, Azərbaycan polisinə inam mövcuddur:

“Sovet dövründəki “Milisim məni qoruyur” deyimi bu gün müasir formada səslənir – “Mənim polisim məni qoruyur”. Azərbaycan polisi təkcə cinayətkarlıqla mübarizə aparmaqla kifayətlənmir, bütün hallarda insan hüquq və azadlıqlarını prioritet kimi qəbul edir. Ölkə Konstitusiyası bu fəaliyyətdə rəhbər tutulur, ona istinad olunur. Eyni zamanda, insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq normaların tələblərinə riayət etməsi göz qabağındadır”.

Ş.Əliyev polis sisteminin bugünkü səviyyəsindən də danışıb:

“Polis sisteminin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, müasir texniki səviyyələrə uyğun olması sevindirici haldır. Bugünkü atılan addımları 30 il əvvəlki ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Hazırki vəziyyət ötən illərlə müqayisədə daha üstün səviyyədədir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.