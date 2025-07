Ölən direktor Hökümənin bibisi oğlu imiş - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Naxçıvanda məktəb direktoru Adim Yusibov faciəvi şəkildə ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Ordubad rayonunun Nürgüt kəndində baş verib. 40 yaşlı müəllim yük avtomobilinin altında qalıb.

2013-cü ildən Nürgüt kəndində yaşayan A.Yusibov Ələhi kənd orta məktəbinin direktoru vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Adim Yusibov ötən il AZAL-ın Aktauda qəzaya uğrayan təyyarəsinin stüardessası, Milli Qəhraman Hökümə Əliyevanın bibisi oğludur. Direktor “Səma Mələyi" kitabının da müəllifidir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

