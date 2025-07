"Qalatasaray" Osimhenlə razılıq əldə etdi - Detallar

Viktor Osimhen "Qalatasaray"ın təklifini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" futbolçuya 23 milyon avro təklif edib. “Goal.com”da dərc edilən xəbərə görə, nigeriyalı forvard Avropa klublarından daha az məvacib təklifi alıb. Premyer Liqa komandalarından 10 milyon avro, "Yuventus"dan isə 12 milyon avro təklif alan Osimhen "Qalatasaray"a transfer olmağa razılıq verib. "Qalatasaray" futbolçu üçün isə “Napoli”yə 50 milyon avrodan çox pul təklif edib. “Napoli”nin daha yüksək məbləğ tələb etdiyi iddia edilir.

Məlumata görə, Osimhenin qonorarları əsasən sponsorlar vasitəsilə ödəniləcək. Məlumata görə, "Əl Hilal" "Napoli"yə 75 milyon avro təklif edib. "Napoli" “Əl Hilal”ın təklifinə razılıq versə də, Osimhen ərəblərin illik 40 milyon avro təklifini qəbul etməyib.

