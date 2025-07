Saat 09:30-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Şəki və Qəbələnin bəzi kəndlərində sabah və 10 iyul tarixində qaz kəsiləcək.

"Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsinin Şəki xidmət sahəsinin ərazisində Şəki rayonu Baltalı kəndində ölçü qovşağının quraşdırılması məqsədi ilə 09.07.2025-ci il tarixdə saat 09:30-dan işlər yekunlaşanadək Baltalı kəndi və Yeni Çələbixan qəsəbəsində cəmi 961 əhali və 4 qeyri-əhali abonentin qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır.

Qəbələ xidmət sahəsinin ərazisində Qəbələ rayonu Mirzəbəyli kəndində ölçü qovşağının quraşdırılması məqsədi ilə 09.07.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək cəmi 656 abonentin, Həmzəlli kəndində isə 10.07.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Bum, Həmzəlli, Qəmərvan kəndlərində cəmi 2371 abonentin qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır.

Məlumata görə, işlər başa çatdırıldıqdan sonra qazın verilməsi bərpa olunacaqdır.

