Xalq artisti Emin Ağalarov həyat yoldaşı Alyona Qavrilova və qızı Afina ilə birlikdə istirahətə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar dincəlmək üçün Şahdağı seçib.

Emin və Alyona cütlüyü istirahət fotolarını sosial media hesabında paylaşıb.

