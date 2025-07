Azərbaycan millisi növbəti mərhələyə yüksəldi

Azərbaycanın basketbol üzrə qızlardan ibarət U-18 millisi ilk dəfə iştirak etdiyi Avropa çempionatının qrup mərhələsində son oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığma B divizionunda Kosovo seçməsini üstələyib - 62:54.

Bu qələbə sayəsində Azərbaycan komandası üçüncü yeri tutaraq növbəti mərhələyə yüksəlib. Milli 9-16-cı yerlər uğrunda mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl İslandiya (86:79) ilə Bosniya və Herseqovina (83:81) yığmalarını məğlub edib, Ukrayna (65:78) və Litvaya (31:82) isə uduzub.

