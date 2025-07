“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi” imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, saziş iki ölkənin prezidentləri İlham Əliyev və Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın iştirakı ilə imzalanıb.

