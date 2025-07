Ölkədə kərə yağı istehsalı azaldı

Ölkdə qida istehsalı illik müqaisədə 12 faiz, tütün məmulatlarının istehsalı isə 6,7 faiz, içki istehsalı 2,4 faiz artıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, makaron məmulatlarının istehsalı 2,5 dəfə, şəkər, qənd istehsalı 37,6 faiz, araq istehsalı 3,8 faiz, meyvə-tərəvəz konservləri isə 2,2 faiz artıb.

2025-ci ilin iyun ayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə duru bitki yağı (5,1%), marqarin (8,8%), kərə yağı (2,5%) istehsalı azalıb.

Ən kəskin azalma şərab istehsalında baş verib - 44,6 faiz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.