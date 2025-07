Brüsseldə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Avropa Şurasının sədri Antonio Kosta və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Leyen arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat dərc edib.

Xatırladaq ki, Paşinyan bu gün Brüsselə səfər edib.

